2021/07/04 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية تأجيل امتحانات السادس الاعدادي الى الواحد والعشرين من اب المقبل، بعد ان حددت في وقت سابق يوم السابع والعشرين من تموز الحالي موعدا نهائيا.

وقال وزير التربية علي حميد في تصريحات صحفية، ان موعد تأجيل امتحانات السادس الاعدادي الى الشهر القادم قابل للتغيير، وعزا أسباب التأجيل الى أهمية اجراء امتحانات رصينة تراعي الظرف العام للبلاد وانعكاسه على أداء الطلاب في الامتحانات.

وكانت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت تأجيل امتحانات مرحلة الثالث المتوسط لمدة اسبوعين على خلفية الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة بتجهيز التيار الكهربائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تعلن تأجيل امتحانات السادس الإعدادي الى 21 اب المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تعلن تأجيل امتحانات السادس الإعدادي الى 21 اب المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).