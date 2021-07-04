مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتأجيل جديد لامتحانات الثالث متوسط

2021/07/04 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، بتأجيل جديد لامتحانات الثالث متوسط.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "تثمن قرار هيئة الرأي في وزارة التربية بإنصاف وتقدير موقف طلبة السادس الإعدادي وعوائلهم وتأجيل الامتحانات إلى الأسبوع الأخير من شهر آب المقبل".

واضافت "نقدر جهود وزارة التربية واهتمامها للحفاظ على العملية التربوية، نأمل شمول طلبة الثالث المتوسط بتأجيل امتحاناتهم إلى منتصف شهر آب المقبل تقديراً للظروف الخاصة بارتفاع درجات الحرارة ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية وتجاوز الموجة الثالثة لجائحة كورونا".

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