2021/07/04 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علّق نجم الكرة العراقي، علي عدنان، اليوم الأحد، على قرار فسخ عقده مع نادي “فانكوفر وايتكابس”، مشيرا إلى الجهة التي قد ينتقل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.وكان علي عدنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علي عدنان يعلق على قرار “الرحيل” من فانكوفر وايتكابس المركز الخبري الوطني.

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