دَوّامةُ النَّهرِ الكبير 7 - نعيم إيليا

2021/07/04 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_إيليا تزوجت لميا (س) والسين علامة المجهول.



كان (سين) أوَّلَ رجل ناضج مهيَّأ للزواج يتقدم إليها طالباً يدها.



ماذا كان اسمه؟ لست أدري! لم أسأل أحداً عن اسمه لأعلم ما اسمه.



لميا لم تذكر لي اسمَه يوم حكمت عليَّ بفراقها المؤبَّد.



وأنا؛ لأني كرهت أن أعرف اسمه كما كرهت أن أسمع لميا تتلفَّظ به، لم أسألها ما اسمه.



لميا كانت حدثتني عنه بعجالة في لقائنا الأخير: ذكرت لي أنه طبيب متخصص بمعالجة أمراض القلب، ......





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