الامارات : اتفاق “أوبك بلاس” الحالي حول الانتاج النفطي غير عادل

2021/07/04 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار اوبك في مقر المنظمة في فيينا © ا ف ب/AFP/ارشيف جو كلامار ابوظبي (أ ف ب) – انتقدت الإمارات الأحد خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء تحالف “اوبك بلاس” حول تمديد استراتيجية خفض انتاج النفط الحالية، واعتبرت ان الاتفاق “غير عادل” مطالبة بمراجعة نسب الانتاج للقبول به.وفي خلاف قد يتسبّب في […]

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