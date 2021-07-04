الكاظمي يكشف عن طلب إلى واشنطن وطهران: تجنّبنا الهاوية.. والتهدئة مفيدة للجميع

2021/07/04 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن تبليغ الجانبين الاميركي والايراني الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، فيما اشار الى ان الاتفاق بين واشنطن وطهران قابل للتحقق.وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة “لاريبوبليكا” الايطالية، “تجنّبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها، نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي نواجهها تبقى […]

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