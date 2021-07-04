2021/07/04 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال وزير بريطاني، يوم الأحد، إن اتباع القيود الوقائية من كورونا، سيصبح “مسألة اختيارية” إلى حد كبير، عندما ستقوم البلاد بتخفيف الإجراءات، بما في ذلك ارتداء الكمامات.ونقلت شبكة “سكاي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتداء الكمامات يتحول “اختيارياً” في بريطانيا بعد رفع القيود المركز الخبري الوطني.

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