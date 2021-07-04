2021/07/04 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وسائل اعلام، سقوط 5 مقاطعات أفغانية جديدة فيبيد حركة “طالبان”، خلال 12 ساعة، بعد أيام من إعلان مسؤولين أفغان سقوط عشرات المقاطعات في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة في الأسابيع الأخيرة.وذكرت قناة “طلوع نيوز” المحلية، ان “طالبان” سيطرت على 5 مقاطعات منذ مساء أمس السبت، في ولايات مختلفة، وهي بانجواي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط 5 مقاطعات أفغانية بيد “طالبان” خلال 12 ساعة first appeared on النور نيوز.

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