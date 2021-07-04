وزارة الهجرة و جهاز الامن الوطني يبحثان آلية تنفيذ الخطة الوطنية لإنهاء معاناة النازحين

2021/07/04 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم برئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات المتعلقة بعمل وزارة الهجرة والمهجرين وفئات عنايتها من النازحين والعائدين .وذكر بيان لوزارة الهجرة " ان الجانبين تطرقا الى آلية تنفيذ الخطة الوطنية لإنهاء معاناة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية إلى مناطقهم ".وأكدت جابرو" ان العمل بروح الفريق الواحد واليد الواحدة سيكون له الاثر الكبير في تسهيل عودة النازحين ، الى جانب الجهود الدولية التي يجب ان تبذل اضعاف ماكانت عليه في السابق لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية ، مشيرة الى:" ان الوزارة تعمل بكل امكاناتها المتاحة من اجل مساعدة آلاف العائلات النازحة لتخفيف معاناتهم وتقديم العون لهم ".من جهته اثنى الاسدي " على الاستجابة السريعة للوزارة ودورها الكبير في ادارة الملفات التي تعنى بفئات عنايتها ، مؤكدا في الوقت نفسه عزم جهاز الامن على العمل سوية مع الوزارة لحل جميع مشاكل النازحين والعائدين "./انتهى ح‏‎‏‎‏‏

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