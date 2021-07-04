القوات الامنية تلقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال وتضبط عبوات من مخلفات داعش في الانبار

2021/07/04 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/القت الاستخبارات العسكرية القبض على متهم بالنصب والاحتيال وضبطت عبوات من مخلفات داعش في الانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية " ان القبض على المتهم كان يمارس النصب الاحتيال عبر استخدام صكوك بدون رصيد ومعاملا ت غير اصولية في منطقة الصقلاوية ".واضاف :" تم ضبط عبوتين على شكل صفيحتين سعة 20لترا معبأة بمادة السي فور و١٢ عبوة مختلفة اخرى في منطقة الشهابي بالانبار "./انتهى ح

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