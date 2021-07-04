الكاظمي: طلبنا من الامريكيين والايرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق

2021/07/04 | 16:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن تبليغ الجانبين الاميركي والايراني الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، فيما اشار الى ان الاتفاق بين واشنطن وطهران قابل للتحقق.وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة “لاريبوبليكا” الايطالية، “تجنّبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها، نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي نواجهها تبقى قوية”، مبينا ان “داعش ما زالت تشكل خطراً، وتحاول تجميع صفوفها، لكن لم يعد الإرهابيون قادرين على الحصول على حواضن جغرافية ووجهنا لهم ضربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم”.وتابع ان “التعاون الاستخباري مع الحلفاء أصبح أكثر فاعلية، وطلبنا من إيطاليا أن تبقى في الصف […]

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