2021/07/04 | 16:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة من أمن الحشد الشعبي والرد السريع، اليوم الاحد، القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب شرقي محافظة صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، ان “قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع ومفرزة من شعبة استخبارات اللواء مع قوه من أمن الحشد الشعبي في صلاح الدين نفذت عملية امنية اسفرت عن إلقاء القبض على مطلوب للقضاء وفق للمادة 4/ ارهاب ضمن قاطع المسؤولية بمنطقة حي العسكري شرقي محافظة صلاح الدين”.وأضافت انه “تم تسليم المطلوب الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ارهابي شرقي صلاح الدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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