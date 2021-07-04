شحنة جديد من لقاحات فايزر تصل الى العراق

2021/07/04 | 16:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، وصول وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركة “فايزر”.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تعلن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر”.وأكدت الشركة، أنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان”.

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