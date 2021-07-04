بريطانيا :إرتداء الكمامات يتحول “اختيارياً” ويجب ان نتعلم كيفية العيش مع كورونا مستقبلا

2021/07/04 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير بريطاني، يوم الأحد، إن اتباع

القيود الوقائية من كورونا، سيصبح

“مسألة اختيارية” إلى حد كبير، عندما

ستقوم البلاد بتخفيف الإجراءات، بما في

ذلك ارتداء الكمامات.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية

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