م 2 / ف 16 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 838 - أحمد صبحى منصور

2021/07/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 838بقية شهر صفر وظائف أكابر المجرمين ‏في جدة ومكة1 ـ ( وفيه ( 6 صفر ) خلع على نكار الخاصكي واستقر شاد جدة‏.



) الشّاد ( المشدّ ) هو المخصص للعقوبة .



( وخُلع معه على علم الدين عبا الرزاق الملكي واستقر عوضاً عن سعد الدين بن المرة‏.



) ( وساروا بعد أيام إلى مكة - شرفها الله تعالى - في البحر‏.)2 ......





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