2021/07/04 | 16:58 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 يوليو 2021 | 04:56 مساءً

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احتراق الاف الدوانم وخسائر بالمليارات نتيجة المعارك بين تركيا والعمال الكردستاني شمالي العراق

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