محافظ المركزي السعودي يفسر سبب تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي

2021/07/04 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، اليوم الاحد، إن التراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي إنما يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.ونزل صافي الأصول الأجنبية للبنك […]

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