الكاظمي: تجنبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها

2021/07/04 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار الكاظمي إلى ان حكومته تجنّبت الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي تواجهها ما زالت قوية.

وقال الكاظمي، أن تنظيم داعش ما زال يشكل خطراً، ويحاول تجميع صفوفه، مؤكدا ان التعاون الاستخباري مع الحلفاء أصبح أكثر فاعلية، وان حكومته طلبت من إيطاليا أن تبقى في الصف الأول في تدريب القوات الأمنية ، وأشار الكاظمي الى أن العراق مستعد لتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا، في مجال التدريب وتطوير العمل في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات.

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