الصحة تعلن أعداد وفيات وإصابات كورونا في العراق

2021/07/04 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل وزارة الصحة تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، إذ أعلنت عن تسجيل ستة آلاف ومئتين وأربع وستين إصابة جديدة بالفيروس، وخمس وثلاثين وفاة جديدة وخمسة آلاف ومئة وثمان وخمسين حالة شفاء جديدة في عموم البلاد.

ووثقت وزارة الصحة في الموقف الوبائي عدد الإصابات الكلي في العراق والذي وصل إلى مليون وثلاثمئة وواحد وسبعين ألفا وأربعمئة وخمس وسبعين إصابة، وسبعة عشر ألفا وثلاثمئة وست عشرة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي منذ بدء الجائحة في العراق مليونا ومئتين وخمسة وستين ألفا وأربعمئة وخمسا وخمسين حالة.

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