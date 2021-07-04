"اللقاء الثلاثي": أربع سلال وثلاثة عوائق

2021/07/04 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت القمة الثالثة للقاء الثلاثي بين قادة كل من الأردن ومصر والعراق، التي التأمت في بغداد مؤخرا، باهتمام واسع، سياسيا وإعلاميا، من قبل عواصم إقليمية ودولية، وولّدت فيضا من ردود الفعل المعلنة والمضمرة، المتضاربة، إذ نظرت إليه الأطراف المختلفة، من زوايا مختلفة.

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