2021/07/04 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفق وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأحد، مع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، على تفعيل مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لوزير التخطيط في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ومصر يتفقان على تطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يتفقان على تطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يتفقان على تطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).