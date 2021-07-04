2021/07/04 | 17:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة، بينها القتل والسرقة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل ضمن مناطق الكرادة، ومدينة الصدر”.وأشار البيان، الى “اتخاذ الإجراءات القانونية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بقضايا جنائية بينها القتل والسرقة في بغداد first appeared on النور نيوز.

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