المباشرة بترويج معاملات ذوي شهداء قرية كوجو في قضاء سنجار

2021/07/04 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، البدء بترويج معاملات ذوي الشهداء في قرية كوجر بقضاء سنجار، بعد التعرف على رفات 104 شهداء عثر عليها في مقبرة جماعية جنوبي القضاء.وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي للوكالة الرسمية إنه “بعد التعرف على رفات 104 من شهداء قرية كوجو في […]

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