2021/07/04 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير النفط يتوقع ان لا يقل سعر برميل النفط الخام عن 70 دولاراً لغاية كانون الأول 2022▪️وزير النفط: العراق يدعم تمديد اتفاق أوبك بلس بخفض الانتاج لغاية كانون الأول 2022 مع البدء بإضافة زيادات تبدأ من آب المقبل 2021 على وفق متطلبات وحاجة السوق النفطية▪️وزير النفط: الحكومة متمسكة بشراكتها مع لوك أويل وتدعمها لتحسين بيئة الاستثمار▪️وزير النفط: علاقتنا مع بي بي متميزة بالرغم من تحديات بيئة الاستثمار وسددنا كل مستحقات الشركة وديونها

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