2021/07/04 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم تنشر أسعار الدولار بعد إغلاق البورصة على تراجع "طفيف"

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