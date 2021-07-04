العراق ومصر يبحثان سبل تفعيل مقررات القمة الثلاثية التي عُقدت في بغداد

2021/07/04 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير التخطيط، خالد بتال النجم، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورجال الاعمال المصريين.وذكر بيان لوزارة التخطيط " انه جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وذلك في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والاردن التي شهدتها بغداد مؤخرا".واضاف البيان " ان الجانبين اتفقا على وضع خطة عمل مشتركة بتوقيتات زمنية محددة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المتخذة من قبل قادة البلدين، الى واقع عملي ملموس، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص العراقي والمصري، من خلال تفعيل عمل مجلس العمل المشترك الذي يضم رجال اعمال ومستثمرين من البلدين".كما بحث الطرفان" اليات العمل لانشاء مناطق صناعية واقتصادية مشتركة وفسح المجال امام القطاع الخاص، ليتولى مهام تنفيذ المشاريع الاستثمارية والصناعية، والعمل على اقامة معارض تجارية دائمة للصناعات ومختلف المنتجات، وتشجيع الصناعات الحرفية".وفي الختام" اتفق الجانبان على مواصلة المباحثات والحوارات المشتركة ، للتوصل الى صيغ متطورة للتعاون المشترك".وحضر اللقاء السفير المصري في العراق وليد محمد اسماعيل./انتهى ح

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