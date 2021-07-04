فتح شوارع جديدة في بغداد

2021/07/04 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بغداد اليوم الاحد افتتاح عدد من

الشوارع التي كانت مغلقة منذ سنوات في

جانب الرصافة

وقالت قيادة عماليات بغداد في

بيان، صحفي إن "قائد العمليات اللواء

الركن أحمد سليم بهجت وجه بفتح شوارع من

تقاطع ا

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