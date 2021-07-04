2021/07/04 | 17:30 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 يوليو 2021 | 05:28 مساءً

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شذى حسون تنتقد تعديلات قانون الأحوال الشخصية في البلاد

انتقدت الفنانة العراقية، شذى حسون، مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي يناقشه البرلمان، تمهيدا للتصويت خلال الأيام المقبلة.



وقالت حسون، في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إن "القانون الجديد فيه إجحاف كبير للمرأة، لأنه يحرم الأم من حضانة ابنها الذي سهرت عليه الليالي"، متحملة كل التعب والألم.



وأضافت أن من أسباب رفضها للتعديلات الجديدة، أن الأب يأتي في سن الـ 7 سنوات ويأخذ نجله، والأدهى أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الحضانة إلى الجد "والد الأب"، حتى لو كان عمره 90 سنة.



ووصفت المطربة العراقية شذى حسون مقترح التعديلات الجديدة، بأنه يعتدي على قيم الأمومة، متعجبة من أن مشروع التعديل يسقط حضانة الطفل عن الأم، التي تتزوج بعد طلاقها، ويهبه للأب حتى لو كان متزوجا.



وأكدت المطربة العراقية حسون أن القانون فيه تحيز ضد المرأة، لافتة إلى أن الطفل فرد من المجتمع ويحتاج إلى تربية وحنان الأم، وهي الأكفأ في إعطائه ما يحتاجه.



هذا وتعرضت التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية في العراق لانتقادات واسعة خاصة من قبل الحركات النسائية، التي طالبت البرلمان بعدم إقراره باعتبارها مناهضة لحرية وحقوق السيدات العراقيات، كما أنه يضر بالطفل من خلال إبعاده عن أمه.

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