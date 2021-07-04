النزاهة: الحبس سنتين لعضو مجلس محافظة المثنى بتهمة الرشوة

2021/07/04 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور قرار حكمٍ بحق أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين، مُبيّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة تلقّي المُتَّهم مبلغاً من الرشوة؛ […]

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