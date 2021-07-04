صورة السياسيّ في روايات سلام إبراهيم - نصير عواد

2021/07/04 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد يعنُّ لبعضنا وضع نفسه جنب شخوص سلام إبراهيم الروائيّة، ليس اعجابا او تَعجّبا، بقدر ما هو تجاور بالتجارب والمصائر في فترات زمنية معينة.



فلقد تعرّف بعضنا على أنفسهم في رواياته، وتعرّف آخرون على حلقاتٍ من العنف والتهديد والتهجير دمغت النصف الثاني من القرن الفائت، ولكن في الحالين لا يستطيع القارئ العيش في رواياته باسترخاء دائم، بسبب ان موضوعاته في حالة تصادم مع السائد، لا تميل للغموض ولا تترك بياضا بي ......





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