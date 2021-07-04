أزمة المشروع الوطني الفلسطيني « مراجعة نقدية» - نايف حواتمة

2021/07/04 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_حواتمة أزمة المشروع الوطني الفلسطيني « مراجعة نقدية» ......





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