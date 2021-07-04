نعمة الحواس ومعجزة الإحساس - كافي علي

2021/07/04 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كافي_علي كان لي جدة اسمها شنينة، والشنينة تعني اللبن الزبادي المخفف بالماء.



كانت جدتي لذيذة وطيبة كاللبن، خاصة عندما تضمنا نحن أحفادها بين ذراعيها لتقبلنا وتشمنا حتى قطع النفس لتجعل من قبلتها ذاكرة راسخة في مخيلتنا.لم تكن لجدتي شبيهة في نساء القبيلة، وكانت اينما ذهبت تثير غيرة النساء منها، فإن لم تكن هناك امرأة تغار من جمالها الأخاذ وقوامها الممشوق، فهي تغار من كبريائها وعزة نفسها.



ورغم أنها كانت جميلة ......





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