مستشفى هيوا يسجل يوميا 10 اصابات بالسرطان

2021/07/04 | 18:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مستشفى هيوا للامراض السرطانية 30 الف فيما سجل خلال 5 اشهر، من العام الجاري اكثر من 1000 اصابة، كما ان المستشفى يستقبل يوميا 8 ـ 10 حالات.

وبحسب احصائيات حصل PUKmedia عليها: ان عدد المسجلين بمرض السرطان منذ تأسيس مستشفى هيوا في مدينة السليمانية وحتى الان، 66 الف مريض، بضمنه 30 الف اصابة بمرض السرطان، اضافة الى تسجيل 36 الف مصاب بامراض الدم، 77% منهم من محافظة السليمانية، و6% من محافظتي اربيل ودهوك، و17% من محافظات وسط وجنوب العراق.

واشار الدكتور ياد نقشبندي مدير مستشفى هيوا، الى ان المسشتفى يقدم خدماته يوميا الى 600 ـ 600 مريض، لافتا الى انه تم تسجيل 1517 حالة، بضمنها 1031 اصابة بالمرض، خلال 5 اشهر من العام 2021.

واضاف: ان مستشفى هيوا يسجل يوميا 8 ـ 10 اصابات بالسرطان، 70% الى 80% من الحالات لمحافظة السليمانية وحلبجة ومناطق كرميان ورابرين، والنسبة المتبقية لمحافظات الاقليم الاخرى ومحافظات وسط وجنوب العراق، مؤكدا ان عدد الاصابات بمرض السرطان في تزايد رغم انه تحت مستوى المقياس العالمي.

وبين، ان علاج مريض واحد في المستشفى يكلف 100 ، 200 الف دولار، وان الفحوصات وحدها تكلف 500 دولار.

من جانبه قال الدكتور زردشت بكر محمد الاخصائي بامراض الدم لـPUKmedia: ان مستشفى هيوا يستقبل اسبوعيا 2 ـ 4 حالة لمصابين بالسرطان في اقليم كوردستان، مشيرا الى ان المرضى بالسرطان من محافظات وسط وجنوب العراق يتوجهون الى مستشفى هيوا لجودة خدماته.

واكد ان نسبة 35% ـ 40% من المرضى الاطفال من محافظات وسط وجنوب العراق ومحافظة كركوك، ونسبة 60% ـ 65% من مواطني اقليم كوردستان عدا المرضى من مخيم مخمور للاجئين السوريين في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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