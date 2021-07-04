2021/07/04 | 18:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الأحد 2021/7/4 في السليمانية، الاستاذ علي بابير رئيس جماعة العدل الكوردستانية، فيما بحثا مستجدات المتغيرات السياسية، الامنية والاقتصادية في العراق وكوردستان.

وخلال اللقاء، تم التأكيد وبأهمية على ضرورة اجراء الحوارات الجدية بين جميع الاطراف في العراق وكوردستان وانهاء المشاكل والازمات وتحقيق الاستقرار والرفاهية لمواطني العراق وكوردستان كافة.

كما وجرى خلال اللقاء، وبأهمية، بحث معالجة المشاكل العالقة بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية، لاسيما مسألة رواتب الموظفين ومعيشة المواطنين وحماية حقوق مواطني العراق واقليم كوردستان وفق اسس الدستور والقانون.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية ورئيس جماعة العدل الكوردستانية يبحثان مسائل عدة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية ورئيس جماعة العدل الكوردستانية يبحثان مسائل عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).