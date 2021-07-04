حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعويض المواطنين عن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء

2021/07/04 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت مفوضية حقوق الإنسان، الأحد، الحكومة بتعويض المواطنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تموز 2021): إن "ملايين المواطنيين والعوائل تأثروا كثيراً بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك الحاق خسائر بالمليارات لمهن اعتمدت على الكهرباء إضافة إلى تأثر الطلبة والاطفال وكبار السن بهذا الانقطاع الذي يتزامن مع ارتفاع هائل لدرجات الحرارة".

وطالب "الحكومة بتعويض كافة المواطنيين ماديا ومعنويا عما لحقهم من اضرار بسبب انقطاع الكهرباء".

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