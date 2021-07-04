الفلبين .. ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 45 شخصا

2021/07/04 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد اليوم الأحد ارتفعت إلى 45 شخصا.

وفي حصيلة سابقة، قال العميد في الجيش الفلبيني ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا في تصريحات سابقة إن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تحطمت بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

وقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو في أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة في مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، لكنه قال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ وإن الجهود تركز على الإنقاذ.

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