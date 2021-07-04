البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية

2021/07/04 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس دخل مستشفى في روما بعد ظهر اليوم الأحد لإجراء “جراحة مقررة” للقولون.

وقال بروني إن البابا (84 عاما) يعاني من “تضيق رتجي مصحوب بأعراض” في القولون.

ولم يتضح موعد إجراء الجراحة، لكن بروني قال إن بيانا آخر سيصدر في وقت لاحق.

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