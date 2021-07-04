2021/07/04 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، سببين يقفان وراء إلغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين للانتخابات المبكرة والمقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا تم الغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين؟ المفوضية تجيب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تم الغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين؟ المفوضية تجيب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تم الغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين؟ المفوضية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).