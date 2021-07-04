وزير النفط العراقي: لن ينخفض سعر البرميل عن 70 دولاراً حتى نهاية 2022

2021/07/04 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، أن أسعار النفط لن تقل عن 70 دولاراً للبرميل حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة ووزارة النفط …

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