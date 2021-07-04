2021/07/04 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، اليوم الأحد، عن نسبة متلقي لقاح كوفيد-19 من إجمالي السكان.وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في منشور على حسابها الرسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تكشف نسبة متلقي لقاح فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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