الجائحة تفتك بالعشرات في العراق.. ونداءات استغاثة من المستشفيات

2021/07/04 | 18:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 1.37 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 4 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 6264 إصابة، و35 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.3%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 88 ألف شخص، بينهم أكثر من 620 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17316 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 929 ألف شخص.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ "المحافظة سجلت أعلى حصيلة إصابات منذ اندلاع أزمة الجائحة العام الماضي".

فيما ذكر آخر، أنّ "الفرق الطبية في محافظة بابل وجهت نداءات استغاثة إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات مستشفى العزل بالمصابين".

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

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