البابا فرانسيس سيخضع لعملية جراحية

2021/07/04 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفاتيكان في بيان، أن البابا فرنسيس، البالغ 84 عاما، سيخضع لعملية جراحية، الأحد، في روما، بسبب التهاب في القولون.

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