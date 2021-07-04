إصلاح ثلاثة أبراج للضغط العالي في صلاح الدين

2021/07/04 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعادت شبكات نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة – الدور شمال سامراء وخط نزال – حقل عجيل النفطي 77 ك.ف الى الخدمة بوقت قياسي بعد إصلاح ثلاثة أبراج.وقال مدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين صفاء الجنابي للوكالة الرسمية، إن “قسم الخطوط وقسم شبكات صلاح الدين أعادت الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة – الدور شمال سامراء وخط نزال – حقل عجيل النفطي 77 ك.ف الى الخدمة وبوقت قياسي جدا، بعد أن تعرض الى استهداف من قبل الارهابيين الخميس الماضي”.وأضاف، أن “العمل التخريبي أدى الى سقوط الابراج 12،7،1 تحديداً في منطقة حقل عجيل النفطي، ما أدى الى تحديد احمال المنظومة وتوقف الخدمة وقطع التيار الكهربائي بالكامل عن الحقل المذكور ومحافظة صلاح الدين”.وتابع الجنابي أن “الملاكات الهندسية والفنية في الشركة وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي باشرت بالعمل لاعادة تشييد الابراج المتضررة وتسليك الخط”.وشهد يوم الخميس الماضي انخفاض في تجهيز الكهرباء بعموم البلاد نتيجة تعرض ابراج الضغط العالي في بغداد وعدد من المحافظات الى عمل تخريبي أدى الى سقوط اكثر من 8 ابراج رئيسة.

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