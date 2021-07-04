المنافذ تحبط تهريب 48 ألف قطعة فيزا كارد

2021/07/04 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط واحباط محاولة لتهريب 48 ألف قطعة ڤيزا كارت.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بجهود متميزة ومتابعة وتدقيق واشراف مباشر لكافة مفاصل العمل في المنافذ الحدودية أثمرت النتائج عن احباط محاولة لتهريب عجلة في منفذ طريبيل الحدودي".وأضافت، أنه "تم ضبط عجلة خارج الحرم الجمركي كانت قد نظم لها بيان ترسيم امتعة شخصية من قبل مركز جمرك طريبيل وبعد تفتيش العجلة في سيطرة البحث والتحري تبين أن بداخلها 48 الف قطعة فيزا كارت لصالح مصرف الرشيد بدون موافقات أصولية من وزارة الداخلية واجازة استيراد وشهادة منشأ وفاتورة المادة أعلاه".وتابعت أنه "تمت احالة العجلة الى مركز الشرطة لعرضها امام قاضي التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

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