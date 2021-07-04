2021/07/04 | 18:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، توصيات خاصة بحماية أبراج نقل الطاقة.وذكرت الوزارة في بيان، ان”الغانمي، عقد اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومدير عام شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات وكان الاجتماع عبر الفيديو مع مديري شرطة الطاقة والكهرباء في جميع المحافظات”.وأضافت، أن “الوزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يناقش الخطة الخاصة بحماية منشآت الطاقة وابراج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يناقش الخطة الخاصة بحماية منشآت الطاقة وابراج الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).