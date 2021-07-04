2021/07/04 | 18:54 - المصدر: آي كيو نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: المنصة الإلكترونية للجمارك ستضبط إيرادات الدولة.. هذا ما يعرقلها - عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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