2021/07/04 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز

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