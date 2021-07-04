أفول المتنفس الوحيد.. بحيرة حمرين بعد

2021/07/04 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

على الرغم من انخفاض خزين بحيرة حمرين بنسبة تزيد عن 80% الا انها لاتزال تحتفظ بجمالية دفعت الكثيرين الى ارتيادها خاصة مع ساعات المغيب كونها متنفسا طبيعيا لمناطق زراعية مترامية.

وقال ابراهيم الجبوري موظف حكومي متقاعد في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لم يدر في باله يوما ما ان يعم الجفاف بحيرة حمرين (70كم شمال شرق بعقوبة) التي انشئت قبل اكثر من 40 سنة"، مبيناً أن "هناك مثلا قاله بعض كبار السن: اذا ماتت حمرين ماتت ديالى معها لتأكيد أهمية البحيرة كونها شريان الحياة في المحافظة".

وأضاف الجبوري، ان "سوء الادارة هي من تقف اليوم وراء فاجعة حمرين بالاضافة الى التغاضي عن سدود ايران التي قطعت اهم روافد نهر ديالى"، مؤكدا بان "الحكومة تقف متفرجة عما يجري من حرب مياه ولاتتخذ اي اجراءات".

أما صهيب حسن وهو صائد اسماك قال إن "صيد السمك توقف بنسبة 90% وربما تنتهي بعد اسابيع مؤكدا بان وضع بحيرة حمرين صعب جدا".

واضاف ان "ديالى خسرت موردا مهما للاسماك مع جفاف بحيرة حمرين الذي وصل الى مستويات كبيرة جدا".

اما النائب فرات التميمي فقد اشار الى "استشعار خطر الجفاف في ديالى قبل سنوات بسبب قيام الجانب الايراني ببناء سدود وتغير مجرى روافد نهر ديالى الذي يمثل شريان بحيرة حمرين مؤكدا بانه رغم تحذيراتنا للحكومة ودعوتنا للتدخل لكن للاسف لم يحصل شي وحدثت الكارثة".

وأضاف التميمي، أن "70% من مناطق ديال متضررة من جفاف بحيرة حمرين والوضع قد يكون اكثر سواء اذا لم تكن هناك تحركات جدية حيال ايران لاطلاق المزيد من الايرادات المائية عبر الانهر المشتركة".

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