الداخلية تصدر توصيات بشأن حماية المؤسسات الحكومية وأبراج الطاقة

2021/07/04 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، حزمة توصيات بشأن حماية المؤسسات الحكومية وأبراج الطاقة.وقالت وزارة الداخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الغانمي عقد، اليوم، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومدير عام شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات وعدد من …

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