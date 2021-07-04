المنافذ تعلن إحباط محاولة تهريب 48 الف فيزا كارت في منفذ طريبيل

2021/07/04 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط واحباط محاولة تهريب (48) الف فيزا كارت في منفذ طريبيل الحدودي.وقالت الهيأة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بجهود متميزة ومتابعة وتدقيق واشراف مباشر لكافة مفاصل العمل في المنافذ الحدودية اثمرت النتائج عن احباط محاولة لتهريب عجلة في منفذ طريبيل الحدودي، …

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